Het Franse dorpje Borée, is met haar pakweg honderdzestig inwoners niet groot te noemen, maar is echter groots in bijzondere bezienswaardigheden. Haar naam heeft ze te danken aan een God uit de Griekse mythologie; Boreas. Boreas, God van de noordenwind en zoon van de Titanenzoon Atraios en godin van de dageraad Eos. Verwonderlijk is de naam niet, daar het hier soms verraderlijke kan waaien.



Mont de Mézenc, de hoogste bergtop van de Ardèche en op de grens met de Haute Loire, niet zo heel ver van de beroemde stad Le Puy-en-Velay. De opmerkelijke neo-gotische (van oorsprong 15e eeuwse) kerk Notre-Dame springt meteen in het oog. Dit komt door de bontgekleurde, op een schaakbord lijkende gevel van vulkanisch gesteente dat tijdens een grootse verbouwing in de 19e eeuw werd aangebracht. In de kerk is de uiterst zeldzame 15e eeuwse zwarte madonna ‘La Vierge noire du Genestoux’ te zien. Het beeld is zo bijzonder daar het Christuskind niet bij de Madonna op schoot zit, zoals meestal gebruikelijk is, maar uit haar buik lijkt te komen. Niet vreemd dus dat zij vooral vereerd wordt door vrouwen die zwanger wensen te worden.



Rondom Borée liggen akkervelden waarop een culinaire rariteit wordt verbouwd; de Violine de Borée. Een paarskleurig, enigszins zoet smakende en bijna vergeten aardappelsoort. Burgemeester Georges Murillon heeft samen met culinair auteur Jacques Bertinier een boekje samengesteld met daarin smakelijke recepten van deze kleurrijke en opmerkelijke akkervrucht.



Deze extravagante groente past wel een beetje bij de markante burgervader van Borée. Georges Murillon bedenkt van alles om zijn Borée op de (toeristische) kaart te krijgen. Iets wat hem inmiddels al aardig is gelukt. Afgelopen zomer werden de deuren geopend van het Geneeskunde en Hekserij museum. Geen verrassende combinatie, daar hekserij en geneeskunde nauw aan elkaar verbonden waren en soms zelfs nog steeds is. Volksgeloof, magie en (natuur)geneeskunde door de eeuwen heen, hier en daar met een knipoog, maar leuk om te bezoeken als je toch eenmaal van plan bent het dorp te bezoeken. Een museum met een mysterieus tintje dat prima aansluit op de meest spectaculaire bezienswaardigheid van het dorp; L’Ere du Tchier de Borée.



Vanuit het dorp heb je prachtig zicht op de mysterieuze cirkel van Le Tchier de Borée. In de verte heeft het wel iets weg van een mini Stonehenge, of een stenen labyrint. In maar liefst zeventig grote stenen hebben de kunstenaars Serge Boÿer en Fabienne Versé mythen en mystieke verhalen uit het heden en verleden met elkaar verbonden. Er is een brug geslagen tussen twee werelden; een verbinding tussen Boreas, het tijdperk van de mythologie en het tijdvak waarin we nu zijn beland, het Nu. Perfect geplaatst en genummerd vormen zij samen een reusachtige Gallische kalender met een doorsnede van bijna tachtig meter. In het oosten staat, daar waar de zon opkomt, de imposante Poort van de Lente, ‘Pierre de la table d’émeraude’ (Tafel van Smaragd) en stelt de bron van het leven voor. Naast de afgebeelde Sfinx (symbool van onder meer wachter van de zon) staat de Latijnse tekst van de grote Griekse mythische wijze, Hermes Trismegistus. De uitspraak ‘zo boven, zo beneden’ is alom bekend en verbindt magie, alchemie en de westerse astrologie. Andere stenen met welklinkende namen als ‘Pierre de paradis’, ‘Pierre de la Mélancolie’, ‘Pierre du testament du cochon’, hebben allen hun eigen betekenis en boodschap. Een buitengewoon inspirerende en spirituele rondgang met een adembenemend uitzicht op Borée en haar meer dan betoverende omgeving.



De opmerkelijke gevel van de kerk van Borée



De 15e eeuwse zwarte madonna ‘La Vierge noire du Genestoux’, Borée



Blik op L’Ere du Tchier de Borée.



Pierre de la table d’émeraude’ (Tafel van Smaragd) met tekst van Hermes



De ontvankelijkheid: Steen van Borée staat voor Cybèle, Isis, grootmoeder, Poort van de Winter



Burgemeester Georges Murillon voor de steen waarop hij is afgebeeld





Geplaatst door YvonneRieschke

07 juni 2017 09:36

