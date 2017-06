Bestel geen internetpillen



Het bestellen van medicijnen via internet is de laatste jaren flink toegenomen. Meer dan 500.000 Nederlanders kopen medicijnen via internet zonder doktersrecept. Terwijl ze eigenlijk geen idee hebben wat ze slikken.













Dan zal er wel suiker in zitten of een ander onschuldig goedje?

"Dat is een misverstand. Er zitten wel degelijk werkzame stoffen in, anders zou niemand nog internetpillen kopen. Soms is de dosering te laag. Dat komen we vaak tegen bij



Sommige middelen zijn vervuild met andere medicijnen. Zo zijn er bloedsuikerverlagers aangetroffen in erectiepillen en xtc in pijnstillers . Dat komt doordat internetpillen soms geproduceerd worden op niet goed schoongemaakte machines, waar ook andere medicijnen op zijn gemaakt. Er is geen enkele controle. Je weet dus nooit wat je slikt en wat de gevolgen voor je gezondheid zijn."



Hoe zit het met zelfzorggeneesmiddelen?

"Daar geldt hetzelfde voor. In



Is er een manier om wel veilig via internet te bestellen?

"Als je medicijnen wilt kopen via internet is het belangrijk om dat alleen te doen bij een betrouwbare aanbieder. Door de adresgegevens van de apotheek te achterhalen, kun je via



Meer informatie over het bestellen van pillen op internet vind je op de voorlichtingssite van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): internetpillen.nl . Dries de Kaste, apotheker-onderzoeker van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM ): "Het herkennen van online-aanbieders van neppillen is erg moeilijk. Hun websites zien er heel betrouwbaar uit. Net als de tabletten en capsules die ze opsturen. Zelfs voor experts zijn vervalste pillen nauwelijks van echte te onderscheiden. Vaak gaan achter Nederlandse websites buitenlandse aanbieders schuil, die neplogo's gebruiken. Ook als je via internet alleen middelen bestelt die je al jaren slikt en waarvan je zeker weet dat je er baat bij hebt, kan dat gevaarlijk zijn. Vaak zit er niet in wat er op de verpakking staat."



Geplaatst door 50plusser.nl

12 juni 2017 04:48

