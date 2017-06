Kleinkinderen in de zon



Baby's en kinderen zijn heel kwetsbaar in de zon. Hun huid is zeer gevoelig voor beschadigingen door UV-straling uit zonlicht en heeft extra bescherming nodig. Te veel zon en UV-straling is schadelijk en kan zonnebrand veroorzaken. Zonverbranding bij kinderen is een belangrijke oorzaak van huidkanker op latere leeftijd. Bescherm de huid van kinderen daarom maximaal.







Huidkanker

Verbranding beschadigt de huid blijvend. Kinderen die verbranden door de zon lopen een verhoogd risico op het ontstaan van huidkanker op latere leeftijd. Dit komt omdat de kinderhuid nog groeit, waardoor er sprake is van een snelle celdeling. De beschadigde huidcellen kunnen daardoor niet genoeg herstellen voordat ze zich weer gaan delen. Hoe meer beschadigingen, hoe groter de kans dat een kind op latere leeftijd huidkanker krijgt.



Bescherming tegen de zon

Zorg dat de huid van het kind niet verbrandt. Houd baby’s (0 tot 12 maanden) zoveel mogelijk uit de zon en smeer ze in met een voor baby's geschikt mild anti-zonnebrandproduct met hoge beschermingsfactor.



Bescherm kindjes vanaf 1 jaar zo goed mogelijk tegen de zon. Bedek het lijfje met kleertjes en smeer blote lichaamsdelen (armpjes, beentjes, gezicht) goed in. Bescherm hoofd en nek met een petje of hoedje. Vermijd zoveel mogelijk direct zonlicht en met name rond het middaguur als de zon het felst schijnt. Gebruik een voor kinderen geschikt zonneproduct met hoge beschermingsfactor en smeer je kind regelmatig in. Kindjes die in het water spelen moeten ingesmeerd worden met een waterbestendig zonneproduct.



Geef kinderen het goede voorbeeld zodat het kind zo vroeg mogelijk leert zelf voorzorgsmaatregelen te nemen.



Zonnetips voor kinderen op een rijtje(KWF Kankerbestrijding)



Zorg ervoor dat de huid van het kind niet verbrandt. Gebruik een anti-zonnebrandmiddel.

Houd kinderen tussen 12.00 en 15.00 uur zo veel mogelijk uit de zon (zoek de schaduw op en gebruik parasols, bomen en/of schaduwdoeken).

Houd kinderen jonger dan 1 jaar helemaal uit de directe zon.

Laat kinderen niet te lang in hun blootje of zwemkleding lopen, maar geef ze op tijd een shirt met mouwen aan. Een petje of zonnehoed helpt hoofd, gezicht en nek te beschermen. Of denk aan UV-werende kleding.

Zet een zonnebril op (met uv-werende glazen). Gebruik een anti-zonnebrandmiddel:



Smeer het kind een half uur voor het naar buiten gaan in.

Gebruik beschermingsfactor (SPF) 30 of hoger.

Herhaal het insmeren elke 2 uur of vaker na zweten, zwemmen, afdrogen of sporten. Ook als het product waterbestendig is. Hoe dik moet je smeren?

Smeer lekker dik! Zuinig smeren geeft een lagere beschermingsfactor dan op de verpakking staat.



KWF Kankerbestrijding adviseert 7 theelepels zonnebrandcrème per smeerbeurt:

1 voor gezicht en hals

2 voor armen en schouders

2 voor borst, buik en rug

2 voor benen en voeten

Vergeet de bekende vergeten plekken niet: oren, lippen én de bovenkant van voeten.



Meer informatie

KWF Kankerbestrijding Verbranding beschadigt de huid blijvend. Kinderen die verbranden door de zon lopen een verhoogd risico op het ontstaan van huidkanker op latere leeftijd. Dit komt omdat de kinderhuid nog groeit, waardoor er sprake is van een snelle celdeling. De beschadigde huidcellen kunnen daardoor niet genoeg herstellen voordat ze zich weer gaan delen. Hoe meer beschadigingen, hoe groter de kans dat een kind op latere leeftijd huidkanker krijgt.Zorg dat de huid van het kind niet verbrandt. Houd(0 tot 12 maanden) zoveel mogelijk uit de zon en smeer ze in met een voor baby's geschikt mild anti-zonnebrandproduct met hoge beschermingsfactor.Bescherm kindjeszo goed mogelijk tegen de zon. Bedek het lijfje met kleertjes en smeer blote lichaamsdelen (armpjes, beentjes, gezicht) goed in. Bescherm hoofd en nek met een petje of hoedje. Vermijd zoveel mogelijk direct zonlicht en met name rond het middaguur als de zon het felst schijnt. Gebruik een voor kinderen geschikt zonneproduct met hoge beschermingsfactor en smeer je kind regelmatig in. Kindjes die in het water spelen moeten ingesmeerd worden met een waterbestendig zonneproduct.Geef kinderen het goede voorbeeld zodat het kind zo vroeg mogelijk leert zelf voorzorgsmaatregelen te nemen.(KWF Kankerbestrijding)Smeer lekker dik! Zuinig smeren geeft een lagere beschermingsfactor dan op de verpakking staat.KWF Kankerbestrijding adviseert 7 theelepels zonnebrandcrème per smeerbeurt:1 voor gezicht en hals2 voor armen en schouders2 voor borst, buik en rug2 voor benen en voetenVergeet de bekende vergeten plekken niet: oren, lippen én de bovenkant van voeten.







• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door Redactie

22 juni 2017 09:09

751 keer bekeken.