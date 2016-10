Heliumbier is een geniale uitvinding waarvan je blijft lachen



Deze brouwer heeft een nieuw bier uitgevonden namelijk helium infused bier. Het smaakt niet alleen lekker maar je krijgt er ook een heel raar stemmetje van. Ik kan me niet voorstellen hoe een volle kroeg met de slappe lach klinkt. Maar dat er bij deze brouwer gezellige avonden aankomen, dat is zeker.









Geplaatst door 50plusser.nl

06 oktober 2016 09:17

8 keer bekeken.