UPROXX docu over Wim Hof, The Dutch Iceman



Nederlander Wim Hof blijft wereldwijd mensen met zijn records en uithoudingsvermogen in extreem koude omstandigheden verbazen. UPROXX maakt deze docu over The Dutch Iceman.





Er is zelfs wetenschappelijk onderzoek naar de kou tolerantie van Wim Hof gedaan.



"Hij liet zichzelf onderzoeken door verschillende wetenschappelijke instituten. Uit onderzoek in 2014 komt naar voren dat zijn methode het immuunsysteem beïnvloedt door een specifieke ademhalingstechniek - in tegenstelling tot concentratie en meditatie zoals hijzelf in 2011 dacht. Ook bleek dat zijn lichaam een natuurlijke aanleg heeft om bij lage temperaturen meer bruin vet te activeren en meer lichaamswarmte te produceren dan bij een gemiddeld persoon het geval is.



Hij heeft zich naar eigen zeggen in 2007 laten onderzoeken bij The Feinstein Institute for Medical Research in New York en bij een gespecialiseerd koude-fysiologisch instituut in Oulu in Finland. waar ze het effect van extreme kou op straaljagerpiloten onderzoeken. Hieruit bleek dat hij door jarenlange training zijn vermogen om met kou om te gaan extreem heeft ontwikkeld.", aldus Wikipedia.



Prestaties van Wim Hof

1995



Veronica reisgids 1995 reportage Canyoning Wim Hof met Daphne Deckers (nog voor Iceman tot stand kwam) 1998



AT5 een 15 tal reportages over de Iceman, waaronder wakduiken, sneeuwlopen, klimmen, interviews

Willibrord Frequin SBS6 Specials en reportages van records onder ijs in Finland, een tiental andere reportages met Willibrord (inmiddels een vriend voor het leven). Onder andere, twee records onder ijs zwemmen (twee Guinness World Records). Uitdagingen zoals aan een vinger hangen op 1500 meter. Beklimmen van verticale rotsen zonder touwen

Record in ijs staan in Ouwehands Dierenpark GWR

Tweedelige documentaire ism Talpa, de beklimming van de Mt Everest in korte broek (tot 7500 meter)

Guinness World record in Parijs in ijs staan 30 min 1999



GWR Los Angeles in ijs staan 1 uur 1 min 2000



6.5 uur blootvoets door de sneeuw op 5000 meter Mt Everest

GWR onder ijs zwemmen in Kolari Finland 57.50 meter 2001



· Halve marathon op de Stelvio pass in Italië op 3200 meter blootvoets



· In ijs staan record in Madrid voor Spaanse Tele Cinqo, el show de records



2002



BBC documentaire Animallympics

In ijs staan record in Keulen 1 uur 15 minuten

Record (In ijs staan 1 uur 16 min) in London voor BBC “”Tomorrow’s World”” 2003



Record voor ITV London (IJs staan 1 uur 17 min) 2004



· Record ijs staan 1 uur 18 minuten in Parijs (le soirree de létrange)



2005



Record in ijs staan in Keulen ijsstaan 1 uur 20 min 2006



Record in ijs staan in New York Manhattan , 1 uur 21 min

Wetenschappelijk onderzoek in het biochemische instituut in Manhasset NY, Feinstein institute (aangetoond het autonome zenuwstelsel te kunnen beïnvloeden)

Record in Beijing (Peking/China) 1 uur 22 minuten

Record ijs staan in Los Angeles 1 uur 23 minuten 2007



Halve marathon op blote voeten in midwinter Finland ism Discovery Channel

Beklimming en expeditie Mt Everest tot 7500 meter in korte broek

Record ijs staan in Ouwehands dierenpark

Record ijs staan in Nederland 1 uur 23 minuten 2008



Beklimming Kilimanjaro documentaire van tweedaagse beklimming in korte broek van de Kilimanjaro

Record ijs staan in Madrid voor Italiaanse tv

ABC documentaire in New York “”medical mysteries”” 2009



BBC “”Daredevils””documentaire als de Iceman, onderdeel van een vierluik, The Spiderman, Man on wire, Iceman, Birdman 2010



Discovery Channel documentaire Iceman

Record ijs staan in Oostenrijk

BBC documentaire “”Into the human body””

Nat Geo New York Thermo-physiological research documentary

Wetenschappelijk onderzoek in het UMC Radboud, aangetoond dat het autonome zenuwstelsel beïnvloedt kan worden

Record in ijs staan in New York (Regis and Kelly)

Record ijs staan in Inzell voor Duitse tv 2011



Woestijnmarathon Namibië documentaire

Wetenschappelijk onderzoek Immunologie, endo-toxine experiment, Associated press en 1 Vandaag filmt en het stond in alle toonaangevende kranten over de hele wereld

Wetenschappelijk onderzoek ism de universiteit van Maastricht, bruinvet onderzoek, Wim Hof maakt vier tot vijf keer meer energie aan dan andere testsubjects

Record ijs staan 1 uur 52 minuten 42 seconden in New York voor Columbia Sportswear 2012



Vergelijkend onderzoek ivm het ijs staan in China voor Chinese tv 2014



Wetenschappelijk onderzoek overdracht WHM - Het autonome zenuwstelsel en immuunsysteem is bewust te beinvloeden. Publicatie in PNAS en overgenomen door Nature

Geplaatst door 50plusser.nl

06 oktober 2016 09:36

47 keer bekeken.