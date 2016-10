Waarom koningin Máxima zoveel lijkt op koningin Anna Paulowna

Op 5 oktober 2016 opende koningin Màxima in paleis het Loo de expositie ´´Anna Paulowna: kleurrijke koningin”. Maar waarom lijken deze twee vorstinnen zoveel op elkaar?



Koningin Maxima en koningin Anna Paulowna, foto vrij van rechten, fotograaf: F.va Beek

Toegegeven. Een keizer dong nooit naar de hand van koningin Màxima. Dat overkwam wel Anna Paulowna (1795-1865). Niemand minder dan Napoleon Bonaparte wilde met haar trouwen. Anna wees hem resoluut af. Wel raakte ze op het eerste gezicht smoorverliefd op prins Willem II.



Andere cultuur

Zowel Anna Paulowna en koningin Màxima komen uit een compleet andere cultuur. ``Ik ben hier niet op school geweest. Ik heb hier geen familie en jeugdvriendinnen, Pluk van de Petteflet kan ik nauwelijks uitspreken. Ik heb nog nooit op Koninginnedag met rommel van zolder op de Vrijmarkt gestaan”. (Toespraak Oranjefonds, 2003).







Ander geloof

Beide vorstinnen blijven ook trouw aan hun eigen geloof. Voor Anna Paulowna was dat het Russisch Orthodoxe zoals we zien tijdens de expositie “Anna Paulowna: kleurrijke koningin”. Ze kreeg zelfs een eigen kapel en ook het Russisch kerkpersoneel kwam met haar mee.

De hervormde kerk met zijn sobere diensten sprak beide koninginnen minder aan dan de mystieke klanken van Latijnse gezangen en het kerkslavisch. Hoe of dat laatste klonk, hoorden we tijdens de opening. Het koor van de Maria Magdalenakerk uit den Haag (de voormalig Russich-orthodoxe kerk van Anna Paulowna) zong enkele liederen in het kerkslavisch.



Glamour



Zowel koningin Màxima als Anna Pauwlona kwamen uit een land met een hoog temperamentgehalte. Stormenderhand veroverden ze daarmee het hart van het Nederlandse volk. Gewend aan de luxe van het Russische hof maakte Anna Paulowna van het ietwat sobere hof van de Oranjes een hof vol pracht en praal. Zo toont de expositie een servies dat nog steeds ook bij Máxima op tafel komt. Zelfs staat Màxima bekend als een van de meest stijlvolle vorstinnen ter wereld.



De expositie in paleis het Loo is te zien tot en met 5 februari 2017.





Meer over Anna Paulowna en haar held Willem II lees je in mijn boek ''het geloof van Oranje: vrijheid, verbondenheid, tolerantie"" (Den Haag, U2pi, december 2015):



Expositie Anna Paulowna, foto: Paleis het Loo



Maxima verlaat de expositie: foto: Marianne Visser van Klaarwater



Foto: Marianne Visser van Klaarwater



Foto:Marianne Visser van Klaarwater, royalty-journaliste.

Artikel links

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.





Geplaatst door MarianVisservanKlaarwater

07 oktober 2016 10:09

58 keer bekeken.