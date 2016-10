Hard Rock cover van Rihanna's 'Man Down' door de Belgische rockformatie Triggerfinger



Bij de Wereld Draait Door heeft de leadzanger van Triggerfinger al een aantal legendarische nummers laten horen. Deze cover van Rihanna's 'Man Down' speelt de band tijdens RedBull Soundclash 2012. Voor mij nieuw en reden voor dit artikel. Want wat rocken deze gasten het dak eraf!





Andere covers











Geplaatst door 50plusser.nl

11 oktober 2016 10:44

