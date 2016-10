Kunsthandelaar herontdekt zeldzaam werk van Vincent van Gogh



De Nederlandse kunsthandelaar Bob Albricht van Kunstgalerij Albricht verwierf 'Gezicht op de Nieuwe kerk en oude huizen in Den Haag' afgelopen zomer van een Franse particuliere verzamelaar. Het in 1883 door Van Gogh geschilderde werk geldt als een van de hoogtepunten van de eerste buitenlandse editie van TEFAF, de meest prestigieuze kunstbeurs ter wereld.







'Gezicht op de Nieuwe Kerk en oude huizen in Den Haag' is een olieverf op doek, gemaroufleerd op paneel. Het is een van de zeldzame werken van Van Gogh dat nog in particulier bezit was. Het compacte schilderij (35,5 x 26 cm) is meerdere malen beschreven en sinds 1903 op diverse tentoonstellingen in bruikleen te zien geweest.



Particuliere collectie

Bob Albricht: "De kans dat je nog een bijna nooit getoond schilderij van Vincent Van Gogh in een particuliere collectie tegenkomt is nagenoeg nihil. Het wisselde in 1970 voor het laatst van eigenaar toen het werd gekocht door een Franse particuliere verzamelaar. Het werk komt voor het eerst sinds 46 jaar weer op de markt. Het is niet alleen het hoogtepunt van mijn collectie, maar zeker een van de hoogtepunten van TEFAF New York Fall 2016."



Vroege oeuvre

Het schilderij is typisch voor het vroege oeuvre van Van Gogh. Geen iconische zonnebloemen of interieur en van zijn latere coloriet is nog geen sprake. Dat wil niet zeggen dat de kenner de hand van de meester niet herkent. Albricht: "Een van de meest fascinerende aspecten van dit werk is dat ik gaandeweg steeds meer details zie die onmiskenbaar de signatuur van Van Gogh hebben. Wellicht is dat ook de reden dat het schilderij blijft trekken, het heeft veel lagen die de virtuositeit van de techniek en de compositie langzaam prijsgeven."



Fred Leeman, voormalig Hoofdconservator van het Amsterdamse Van Gogh Museum heeft een uitgebreide kunsthistorische beschrijving gemaakt van het werk. In deze beschrijving zegt Leeman onder meer het volgende over dit bijzondere schilderij: "De verfbehandeling laat een zekere hand van schilderen zien, die weet hoe er met enkele krachtige verfstreken een oppervlak is te suggereren of hoe er met een paar dunne witte lijntjes licht kan komen tussen huizen. Het schilderij is dus waarschijnlijk gemaakt gedurende de laatste maanden van Van Gogh's Haagse periode, tussen juli en september 1883 en kan dan worden opgevat als een persoonlijk aandenken van de schilder aan Den Haag."



Over Kunstgalerij Albricht

Kunstgalerij Albricht is een familiebedrijf, in 1973 opgericht door Peter Albricht, vader van de huidige eigenaar Bob Albricht, expert en register-taxateur van 19e eeuwse kunst. Kunstgalerij Albricht heeft een hoofdvestiging in Oosterbeek (Nederland) en een vestiging Londen (Engeland) en is gespecialiseerd in 19e eeuwse en vroeg 20ste eeuwse kunst. Albricht heeft een uitgebreide collectie schilderijen van belangrijke vertegenwoordigers van de stromingen uit de periode 1800-1910. De werken zijn veelal afkomstig van particuliere verzamelaars en -collecties en de collectie omvat romantisch, impressionistisch en klassiek-modern werk met een focus op Nederlandse en Franse meesters.

Kunstgalerij Albricht verkoopt per jaar enkele tientallen schilderijen. In haar 45 jarig bestaan heeft het bedrijf twee schilderijen en tien tekeningen van Vincent van Gogh verkocht.





Geplaatst door 50plusser.nl

11 oktober 2016 10:57

