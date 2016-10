Naarden pakt uit, 20 jaar Kunst & Antiek Weekend



Het Kunst & Antiek Weekend opent van 25 t/m 29 januari 2017 voor de 20ste keer haar deuren in de imposante Grote Kerk van Naarden-Vesting. Al 20 jaar is het Kunst & Antiek Weekend dé beurs waar een grote diversiteit aan Oude, Moderne en Hedendaagse Kunst wordt aangeboden. Tijdens deze 20ste feestelijke editie van de beurs geniet de bezoeker ook dit jaar weer van een hoge kwaliteit moderne, hedendaagse kunst en antiek.







In de 20 jaar dat het Kunst & Antiek Weekend bestaat, is zij uitgegroeid tot een nationaal bekendstaande kunst- en antiekbeurs. In de loop der jaren zijn niet alleen de bezoekersaantallen fors toegenomen, ook de hoeveelheid exposanten heeft een grote groei gekend. Zo begon het Kunst & Antiek Weekend in 1997 met zo'n kleine 40 deelnemers in de Grote Kerk van Naarden.



Nu, 20 jaar later, is dit aantal gestegen tot ruim 60 exposanten waarvan een groot deel in de sfeervolle tent naast de Grote Kerk staat. Het succes van het Kunst & Antiek Weekend is tevens terug te zien in de kwaliteit van het aanbod die in de loop der jaren gestegen is. Nationale en internationale exposanten worden voor aanvang van de beurs nauwkeurig geselecteerd en gekeurd door een commissie van experts. Inmiddels behoort het Kunst & Antiek Weekend tot de top van Nederland en kijken kunstliefhebbers elk jaar weer uit naar deze sfeervolle en hoogwaardige kunstbeurs.



Ook dit jaar, tijdens de 20ste editie, wordt het publiek weer getrakteerd op een uitgewogen mix van kunst en antiek uit alle culturen en perioden. Bezoekers ontmoeten diverse vaste exposanten als Hamadi Oriental Art en Frederik Muller uit België, maar maakt ook kennis met nieuwe deelnemers als Galerie Pictura en Jeune Fine Antiques. Het Kunst & Antiek Weekend is daarmee een feest van herkenning, maar biedt ook gelegenheid voor nieuwe ontdekkingen.



Speciaal voor deze 20ste editie staat alles bij het Kunst & Antiek Weekend in het teken van het getal 20. Zo worden er 3 soorten rondleidingen van 20 minuten gegeven over 20 juwelen, objecten en schilderijen. Ook de deelnemers zorgen met hun aanbod voor een feestelijke draai aan deze 20ste editie van het Kunst & Antiek Weekend.



Het Kunst & Antiek Weekend in het kort

Data: woensdag 25 januari Private View van 16 tot 21 uur (pers en genodigden),

donderdag 26 t/m zondag 29 januari 2017 van 11 tot 18 uur,

vrijdag 27 januari open tot 21.30 uur

Locatie: De Grote Kerk Naarden-Vesting

Internet: www.kunstenantiekweekend.nl

• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door 50plusser.nl

11 oktober 2016 11:05

17 keer bekeken.