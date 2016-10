Nationale -maritieme- Archeologiedagen bij Nieuw Land Erfgoedcentrum



Tijdens de Nationale Archeologiedagen kan iedereen kennis kan maken met alles wat de Nederlandse archeologie zo leuk en boeiend maakt. Op diverse plekken in het land worden archeologische publieksactiviteiten georganiseerd. Nieuw Land is één van de locaties, het programma is vooral gericht zijn op de wereld van de maritieme archeologie; er zijn maar weinig gebieden waar zoveel scheepswrakken net onder het maaiveld liggen als hier, in Flevoland. Het programma vindt plaats op zondag 16 oktober, Nieuw Land is open vanaf 11.30 uur.







Veel van ons verre verleden ligt verrassend dichtbij. Onder onze voeten. In de bodem. De Nationale Archeologiedagen brengen dat verleden tot leven; een unieke gelegenheid om te zien wat er in de bodem zit en zat. Maar, de bodem van Flevoland is net even anders. Het gaat hier ten slotte om een zeebodem, die zichtbaar werd na de droogmaking. Er kwam een groot aantal scheepswrakken tevoorschijn die ooit zijn vergaan op de drukbevaren Zuiderzee



Maritiem tintje aan de Nationale Archeologiedagen bij Nieuw Land

Met zo'n 430 scheepswrakken in de bodem geldt Flevoland als een uniek maritiem archeologisch gebied. Een groot aantal van deze wrakken is onderzocht. De bijzondere wrakken worden opgegraven en soms worden ze geconserveerd, bijvoorbeeld een ventjager, daterend uit 1710, gevonden nabij Swifterbant en te bezichtigen in de tentoonstelling Vergane Schepen. Tijdens de Nationale Archeologiedagen staan er grote maquettes in de hal die laten zien hoe een scheepsopgraving in zijn werk gaat. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de conservering van een middeleeuwse kogge, die afgelopen voorjaar in opdracht van Rijkswaterstaat werd geborgen uit de IJssel nabij Kampen. Het scheepswrak van zo'n 20 bij 8 meter is op 16 oktober van dichtbij te bekijken, onder begeleiding van het Hoofd Conservering. In een korte film kunnen bezoekers het onderzoek en opzienbarende berging van de kogge volgen. Een stoere onderwaterarcheologe vertelt over haar bijzondere werk en ze neemt haar duikpak mee. Er ligt scheepshout in diverse condities waar het publiek aan mag voelen, als ook het materiaal wat gebruikt wordt om scheepshout te conserveren. Voor de jongste kinderen zijn er knutselactiviteiten.



Voor meer informatie of het complete programma kunt u terecht op www.nieuwlanderfgoed.nl of op de landelijke pagina www.nationalearcheologiedagen.nl

• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door 50plusser.nl

11 oktober 2016 11:17

12 keer bekeken.