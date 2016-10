Lucky TV neemt Trump en Hillary op de hak met 'The time of my life' en scoort een wereldhit!



Veel grote internationale nieuwsprogramma's hebben het filmpje van Lucky TV dat gisteren als afsluiter van DWDD is getoond laten zien. Hillary en Trump zingen hierbij 'The time of my life' als duet.





Geplaatst door 50plusser.nl

11 oktober 2016 07:19

