Rijksmuseum gaat unieke samenwerking aan tijdens Amsterdam Dance Event

Tijdens de komende editie van Amsterdam Dance Event opent het Rijksmuseum haar deuren voor een moderne kunstenaar - top dj Maceo Plex. De twee bundelen hun artistieke krachten op initiatief van dance-organisatie Audio Obscura in een unieke show op 21 oktober. Locatie van het event: de iconische Passage onder het Rijksmuseum.



Initiatiefnemer Audio Obscura is al langer actief als bruggenbouwer tussen klassieke en moderne kunst. De organisatie initieert creatieve en innovatieve samenwerkingen tussen artiesten en historische, culturele locaties, waaronder eerder Het Concertgebouw en Muziekgebouw aan ’t IJ. Het Rijksmuseum is de perfecte partner voor een nieuwe kunstzinnige uitwisseling.



Voor één avond zal de Passage exclusief terrein voor danceliefhebbers zijn. Het is de eerste keer dat het Rijksmuseum een samenwerking aangaat met elektronische muziek. Dit spraakmakende project sluit nauw aan bij de wens van het museum om bezoekers op een nieuwe manier kunst te laten beleven en te verrassen met een breed muziekprogramma. Naast de indrukwekkende collectie historische instrumenten speelt muziek ook in veel schilderijen een belangrijke symbolische rol, met name in de Gouden Eeuw.



In de internationaal bekende dj en producer Maceo Plex werd de muzikale match met het Rijksmuseum gevonden. De huidige nummer 2 in de toonaangevende Resident Advisor’s Best Underground DJ List staat er namelijk om bekend een artistieke uitdaging niet te schuwen - de elektronische producer als kunstenaar van de 21e eeuw, zogezegd. In het museum deed hij inspiratie op voor zijn optreden. Zo beluisterde hij onder andere oorspronkelijke opnames van diverse klassieke muziekinstrumenten uit de collectie.



Audio Obscura presents Maceo Plex x Rijksmuseum vindt plaats op vrijdag 21 oktober van 19.00 – 23.00 uur.

11 oktober 2016 13:15

