Op zoek naar de diamant van Catharina de Grote







Grijp je kans in het weekend van 29 en 30 oktober. Dan krijgen bezoekers aan de expositie over Catharina de Grote in de Hermitage van Amsterdam de kans om eeb echte diament te vinden. Wie dat lukt, mag hem houden.



Er zit wel een addertje onder het gras. Slechts een viertal van de geslepen stenen is een echte, Gassan 121 – 0,17crt diamant, t.w.v. € 505 per stuk. De andere zijn zirkoniastenen.

Het verschil is met het blote oog niet te zien en daarom kunnen bezoekers bij Gassan Diamonds, op loopafstand van de Hermitage, de steen laten controleren door de diamantexperts en uitvinden of zij de trotse bezitter zijn van een echte diamant.





Puzzeltocht

De Hermitage maakte er een heuse puzzeltocht van. In de tentoonstelling Catharina, de Grootste kunnen in dat weekend letters worden verzameld die gezamenlijk de locaties aanwijzen waar diamanten verborgen zijn. De vinder van een steen mag die houden.





De diamant

In vergelijking met de traditionele briljantslijpvorm (met 57 facetten) heeft de Gassan 121 16 extra facetten op de bovenkant en 48 extra facetten aan de onderkant, waardoor een spectaculaire schittering ontstaat.



Verliefd op diamanten

Catharina de Grote was veriefd op diamanten. Ze bezat er talloze. Haar kroon alleen al was bezaaid met meer dan tienduizend van die edelstenen.



Tentoonstelling



250 jaar nadat zij met een opzienbarende kunstaankoop de Hermitage stichtte, brengt de Hermitage Amsterdam het levensverhaal van Catharina de Grote, Europa’s langst regerende keizerin.

Haar naam was altijd omgeven door superlatieven en mythes, vaak ook over haar intieme leven en de hofintriges. Sommige mythes horen inderdaad in het rijk der fabelen.





Catharina zette tsaar Peter III aan de kant

Andere zijn helemaal geen mythes, want echt waar. Catharina de Grote (1729–1796) werd als 14-jarige Duitse prinses uitgehuwelijkt. Ze bereikte zelf de tsarentroon doordat ze haar echtgenoot, tsaar Peter III, aan de kant zette. Catharina zou de grootste tsarina aller tijden worden.

