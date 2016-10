Wilde uil wil geaaid worden



Dzezvick26 stuit in een Sloveens bos op deze uil en probeert het dier te aaien. De reactie van de uil is bijzonder tam. Hierdoor krijgt hij argwaan en bij nadere inspectie blijkt het dier een gebroken poot te hebben. Ondertussen is de uil geopereerd en opgeknapt.





Geplaatst door 50plusser.nl

24 oktober 2016 06:44

2 keer bekeken.