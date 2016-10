Haarlemse Kunstlijn: met oog voor de toekomst







De Haarlemse Kunstlijn vindt dit jaar voor de 31e keer plaats en wel van 4 4 tot en met 6 november. Daarbij vernieuwt ze zich met andere locaties en nieuwe talenten. Met als thema ‘Over Morgen’ richt ze zich op de toekomst en innovatie. Voor veel deelnemende kunstenaars een bron van inspiratie.

Op vrijdag 4 november vindt vanaf 20.00 uur de opening plaats in de Vishal, waar Jur Botter, wethouder Cultuur en Joke Breemouer, directeur Kunstlijn, het officiële startschot geven voor een kunstzinnig weekend. Na de opening gaat de Nacht van de Kunst van start en wordt de avond afgesloten met een gemaskerd Kunstlijn-bal bij Gather.





Hedendaagse Kunst

Het gehele Kunstlijnweekend staat in het teken van hedendaagse kunst en nieuwe ontwikkelingen daarbij. De vele open ateliers vormen als vanouds de basis van de Kunstlijn. Maar ook diverse galeries, musea, ateliercomplexen en kunstenaarscollectieven doen weer mee. In de Vishal is traditiegetrouw de overzichtstentoonstelling van alle deelnemende kunstenaars te bezichtigen.







Kunstlijn-programma:

Een kleine greep uit het Kunstlijn-programma:

• Bij het Veerkwartier kan je een bezoek brengen aan ‘Project KampVeer’, waar kunstenaars door middel van diverse performances op zoek gaan naar avontuur en mannelijkheid.

• Bij Gather is, in de kelder van het voormalige V&D-pand, een internationale tentoonstelling te zien van pas afgestudeerde Rietveld-studenten.

• Voor het eerst neemt het onlangs gerenoveerde Huis Barnaart aan de Nieuwe Gracht deel aan de Kunstlijn met de door gastcurator Claus-Pierre Leinenbach samengestelde sculpturententoonstelling ‘Pre-present’.

• Ook de tentoonstelling ‘It Hits The Fan’ in het Noord-Hollands Archief is, met onder andere een live stop-motion project in samenwerking met Nieuwe Vide, de moeite van een bezoek waard.

Kortom, de Kunstlijn biedt voor iedere belangstellende een bruisend en divers programma.







Overzicht en routekaart

De Kunstlijnbijlage met plattegrond verschijnt op 1 november in het Haarlems Dagblad en is gratis verkrijgbaar in De Vishal en bij de VVV. Naast de vertrouwde plattegrond met daarin alle deelnemende kunstenaars, biedt de Kunstlijn ook een aantal kant-en-klare wandel- en fietsroutes. Toegang is gratis.

Geplaatst door MarianVisservanKlaarwater

26 oktober 2016 08:43

