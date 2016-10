Theater van de Verkeerde Beslissing





Theater van de Verkeerde Beslissing, foto Eric de Vries

Het Theater van de Verkeerde Beslissing Het Theater van de Verkeerde Beslissing is opgericht als reactie op het uitbreken van de oorlog in Syrië. Door te wijzen op teksten van Shakespeare (1564-1616) tilt ze de actualiteit uit boven de waan van de dag door deze in een context te plaatsen.

https://www.youtube.com/watch?v=FAGYUEH5hRo



Theater van de Verkeerde Beslissing, foto Eric de Vries

Tijdens de Algemene Ledendag van de Orde van den Prince hield beeldend kunstenares en juriste Ingrid Rollema op 15 oktober een presentatie over Bertha von Suttner (1843/1914).





Shakespeare

Het Theater van de Verkeerde Beslissing ziet een parallel tussen de tijd van Shakespeare (1564- 1616), vredesactiviste Bertha von Suttner (1843-1914) en nu.

De overeenkomst ligt hem in een tijd waarin alles kantelt. In de tijd van Shakespeare ontdekte men de Nieuwe Wereld. Bertha von Suttner ontving als eerste vrouw de Nobelprijs voor de Vrede.





Vredespaleis

Ook bedacht ze het in 1913 geopende Vredespaleis. Ter ere van de honderdste verjaardag maakte Ingrid Rollema in 2013 een borstbeeld van deze geestelijke moeder van het Vredespaleis.





Vluchtelingenstromen

Ook wij leven in een tijd die kantelt. Wij moeten opnieuw leren leven met grote vluchtelingenstromen. “Tot 1980 werkte het Vluchtelingenverdag van Geneve uit 1951 uitstekend, maar de houding waarmee de wereldpolitiek nu naar de vluchtelingen kijkt is weerzinwekkend. Is het na de Val van de Muur in 1989 niet meer noodzakelijk de westerse samenleving te afficheren als een beschaving waarin iedereen telt?”, stelt Ingrid Rollema.



Actuele thema’s



Als kunstenares, juriste en kustfilosofe nam Ingrid Rollema het initiatief tot het Theater van de Verkeerde Beslissing. Rollema: “De kunstenaars achter het Theater van de Verkeerde Beslissing proberen het materiaal met de langste geschiedenis – klei – nieuwe betekenis te geven in het medium met de kortste geschiedenis-de korte film.

Daarbij plaatst Het Theater van de Verkeerde Beslissing steeds actuele thema’s in vergelijkbare situaties uit de stukken van Shakespeare. ” Shakespeare Het Theater van de Verkeerde Beslissing ontstond als een reactie op het uitbreken van de oorlog in Syrië. Geïnspireerd door teksten van Shakespeare laten de makers beelden en theater met elkaar versmelten.

Daartoe werkt Ingrid samen met andere kunstenaars, onder wie een cineast en Shakespeare-kenner. Zoals bij de verwoesting van Palmyra door IS. “



Palmyra

Bij de verwoestingen van Palmyra hadden we onze clip klaar om de wereld in te sturen zodra de antieke, archeologische, stad in handen zou vallen van IS.”

Bij de clip koos het Theater van de Verkeerde Beslissing voor een tekst uit Richard II, act 3, scene 2 "They break their faith to God and well as us… Cry woe, destruction, ruin and decay The worst is death, and death will have this day."





Bertha von Suttner

Een van Ingrids grote voorbeelden is Bertha von Suttner (1843-1914). Als Oostenrijkse radicale pacifiste ontving zij in 1904 als eerste vrouw de Nobelprijs voor de vrede.

Bertha von Suttner verrichtte baanbrekend werk in het onderzoek naar de mechanismen die tot oorlog leiden. Geboren in een aristocratisch milieu ontrukte ze zich daaraan door zich in 1877 in te zetten voor de slachtoffers van de Russisch-Turkse oorlog.

Over het wrede en onmenselijke van deze oorlog schreef ze haar bestseller “Die Waffen nieder”. Vertaald in 16 talen, werd het boek in honderdduizenden exemplaren verkocht.



Wereldwijd

Shakespeare zag al dat dingen niet meer lokaal bezien kunnen worden. Daarom noemde hij zijn theater in Londen “the Globe”. Gericht op een groot publiek, met voornamelijk staanplaatsen, bood het plaats aan drieduizend bezoekers.

Dat zijn visie nog steeds actueel is blijkt uit de tot nadenkende stemmende projecten van het Theater Van de Verkeerde Beslissing.



Theater van de Verkeerde Beslissing, foto Eric de Vries

Geplaatst door MarianVisservanKlaarwater

28 oktober 2016 14:49

32 keer bekeken.