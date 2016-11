100 Jaar Russische Revolutie





Ilja Repin, Portret van tsaar Nicolaas II, 1895, olieverf op doek © State Hermitage Museum, St Petersburg

Hermitage Amsterdam opent voor West-Europa exclusieve tentoonstelling Romanovs & Revolutie. 1917: hét kantelpunt in de Russische geschiedenis. De laatste tsaar en de revolutie, een eeuw later. Van 4 februari t/m 17 september 2017in Museum de Hermitage te Amsterdam.

Honderd jaar na het uitbreken van de Russische Revolutie opent de Hermitage Amsterdam in februari 2017 de tentoonstelling 1917. Romanovs & Revolutie. Het einde van een monarchie.





Meer dan 250 objecten

Exclusief voor West Europa toont de Hermitage meer dan 250 objecten, afkomstig uit de Hermitage St.-Petersburg, het Russisch Staatsarchief in Moskou en het Artillerie Museum in St.-Petersburg.

Films, foto’s, schilderijen, toegepaste kunst en historische documenten vertellen het indrukwekkende en aangrijpende verhaal van het mondaine St.-Petersburg en de bloeiende kunst aan het begin van de twintigste eeuw.





Tsarenpaar

Hoe leefde het tsarenpaar Nicolaas II en Alexandra? Wat betekenden de explosieve politieke en sociale omstandigheden tijdens hun regering? Het publiek ervaart in woord en beeld hoe de keuzes en beslissingen van de tsaar de revolutie en het einde van 300 jaar Romanovs in Rusland onafwendbaar maakten. Heel nabij komen de laatste levensjaren van het tsarengezin, tot aan hun moord.



Akte van abdicatie

Tot de topstukken van de tentoonstelling behoren kledingstukken en portretten van het tsarenpaar, speelgoed en tekeningen van hun kinderen, de Akte van Abdicatie van Nicolaas, kunstwerken uit deze tijd, Ruslands ‘zilveren eeuw’, diverse Fabergé-objecten en een van de moordwapens.

