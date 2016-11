Swing it out tijdens gospelconcerten





Black Gospel Concerten

De Black Gospel Concerten in Gouda vinden dit jaar voor de derde keer plaats. De organisatie Eigenwijze Evenementen verwacht maar liefst ca. 2.500 bezoekers, verspreid over drie dagen. Alphen aan den Rijn beleeft dit jaar haar primeur, maar verwacht ook honderden muziekliefhebbers.







In het sfeervolle decor van de magistrale Sint Jan en de intieme setting van Bonifaciuskerk vindt vlak voor Kerst een muzikale happening van topniveau plaats: Black GospeI Night. De kaartverkoop voor dit onvergetelijke concert is onlangs van start gegaan, zowel voor particulieren als voor zakelijke gasten. Alphen aan den Rijn neemt de aftrap op vrijdag 16 december, waarna Gouda het gospelconcert warm onthaalt op donderdag 22 december.



Winterse sferen

De organisatie van het concert is in handen van Eigenwijze Evenementen. Het evenementenbureau uit Bodegraven stelt zich niet tevreden met de monumentale pracht van beide kerken, maar voegt daar een winterse sfeer aan toe. Het haardvuur knispert, de glühwein dampt en het kaarslicht flikkert langs de gebrandschilderde ramen. Familie, collega’s, vrienden en zakelijke relaties genieten van de live muziek en natuurlijk ook van heerlijke wijnen en spijzen. In die ambiance komt het kerstfeest tot leven en wordt het oude jaar alvast op een memorabele manier uitgeluid.



Topartiesten

Beide avonden worden muzikaal opgeluisterd door één van de beste Black Gospel koren van Nederland: het Chosen Gospel Choir, bekend van diverse TV optredens, zoals de Vrienden van Amstel Live en Korenslag. Deze professionele 20-koppige formatie staat garant voor een swingende avond Black gospel geluid. Het gospelkoor wordt versterkt door ijzersterke solisten: in Gouda is dat Sabrina Starke en in Alphen aan den Rijn Sharon Kips. Hun stemmen reiken op deze decemberavond bijna tot in de hemel, en dat past helemaal bij het kerstgevoel.



5% van de opbrengst komt ten goede aan Stichting Erasmus MC Hersentumorcentrum



Bestel nu!

Deze Gospelconcert bieden u de gelegenheid om de kerstvakantie op een unieke manier in te luiden met relaties, personeel, vrienden of familie. In Gouda groots en indrukwekkend; in Alphen aan den Rijn wat intiemer en warmer. De keuze is aan u, maar op beide avonden zijn jong en oud van harte welkom om te komen genieten van een concert waarbij het niet nodig is om stil te blijven zitten!

Geplaatst door MarianVisservanKlaarwater

02 november 2016 12:47

