Poetische kunst van Jean Watteau

Met Jean Watteau begon de Rococo stroming. Teylers Museum presenteert in samenwerking met het Städel Museum in Frankfurt de eerste grote tentoonstelling van de kunstenaar in Nederland, met meer dan 60 schilderijen en tekeningen van Watteau en navolgers. Watteau is van 1 februari t/m 14 mei 2017 te zien in Haarlem. In Frankfurt is de tentoonstelling nog t/m 15 januari 2017 te bezoeken.

Jean-Antoine Watteau (1684-1721)behoort tot de belangrijkste schilders uit de kunstgeschiedenis. Hij doorbrak de zwaarmoedigheid van de barok met een eigen lichte, luchtige en elegante stijl. Poetisch vol veelzeggende gebaren en blikken. Speels en ondeugend.



Nieuw genre



Watteau was een avant-garde kunstenaar pur-sang. Zijn werk leek in niets op het strenge en sombere classicisme uit de periode van Zonnekoning Lodewijk XIV.

Vier jaar voor zijn dood, hij was pas 36 jaar jong, werd hij opgenomen in de officiële Académie Royale de Peinture et de Sculpture. Toen de kunstenaar zijn toetredingsschilderij inleverde, bleek dit maar amper te classificeren als een echt ’historiestuk’. Er werd uiteindelijk de naam fête galante voor bedacht, een term die voor altijd aan Watteau verbonden is gebleven.







Echte gevoelens



Hoop, spanning, verwachting, plezier, verlegenheid, verliefdheid. Het werk van Watteau zit vol emotie. Als geen ander wist de Franse kunstenaar de sfeer van feestende jonge mensen of elegante stelletjes te vangen.

Zijn schilderijen en tekeningen lijken scènes uit kostuumfilms als Dangerous Liaisons, de getekende gezichten en blikken ogen nog altijd modern.

Watteau gaf echte gevoelens weer, baanbrekend in die tijd. Door gewone mensen te combineren met theaterpersonages uit decommedia dell'arte voegde hij nog een symbolische laag toe en versterkte hij de weergegeven emoties.







Internationale samenwerking



De tentoonstelling is een internationale samenwerking tussen Teylers Museum in Haarlem en het Städel Museum in Frankfurt. De collecties van beide musea vullen elkaar prachtig aan. De verzamelingen worden aangevuld met belangrijke werken uit particuliere en museale collecties in heel Europa.







Mode en meer



Kleding en stijl waren belangrijke elementen in het werk van Watteau. De typisch 18de-eeuwse jurk met rijke plooien op de rug beeldde hij zo vaak af dat het model naar hem vernoemd werd: de plis Watteau.

In het kader van de tentoonstelling laten modestudenten van de Rietveld Academie zich inspireren door Watteau. Hun creaties zijn straks te bewonderen in verschillende ruimtes van het museum. In de overige zalen zijn aanvullende presentaties te zien.

Samen tonen de exposities hoe vernieuwend en invloedrijk Watteau was. Lezingen, workshops en andere evenementen verbreden en verdiepen het tentoonstellingsbezoek.







Catalogus



Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus met bijdragen van de internationaal befaamde Watteauspecialist Christoph Martin Vogtherr en de conservatoren van de twee musea, Michiel Plomp en Martin Sonnabend.

