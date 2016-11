Loeki maakt comeback met eigen glossy



Wat hebben wij hem gemist! Loeki de Leeuw krijgt eenmalig zijn eigen glossy. Op 15 november komt de 100 pagina's tellende LOEKI! in de winkels te liggen.







Loeki schitterde tussen 1972 en 2004 in maar liefst zevenduizend filmpjes. Natuurlijk duiken de makers voor deze LoekiGlossy zijn rijke geschiedenis in. Wat komt er kijken bij het ontwikkelen van een karakter, het produceren van deze fraaie ambachtelijk gemaakte animaties, hoe is de kreet 'Asjemenou!' ontstaan en in welke mate werd Ster-censuur toegepast om het imago van bepaalde producten hoog te houden?



Louise Geesink nam in 1984 het Loeki-stokje over van haar vader Joop Geesink, de bedenker van het figuurtje: "Dit tijdschrift is een prachtige kans om de leeuw opnieuw in de schijnwerpers te zetten." Ook uitgever Seb van der Kaaden is enthousiast: "Loeki is een wat onhandige leeuw die heel vaak valt of met tegenslagen te maken krijgt, maar altijd weer vrolijk opstaat. Die kenmerken hebben we ook in de glossy gestopt."



Want het draait niet alléén om Loeki. U vindt in deze glossy ook interviews met Harry Piekema (oud-supermarktmanager Van Dalen) en acteur Frank Lammers. Door de wol geverfde bladenmakers Rob van Vuure, Franska Stuy en Robert van den Ham geven tips en commentaar, en oud-topjudoka Edith Bosch en schrijver Marcel van Driel vertellen hoe zij weer uit hun dal wisten op te staan.

13 november 2016

