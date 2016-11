GP Brazilie: Max Verstappen rijdt een legendarische regenrace



Op een natte baan krijgen de beste coureurs de kans om hun kwaliteiten te laten gelden. Hij weet zijn bolide na een glijpartij uit de muur te redden. Later in de race valt Max door een slechte bandenkeuze van zijn team terug naar de 16e plek. Tijdens de opmars die volgt laat hij iedereen, inclusief zijn teammaat stilstaan op de baan, anders kunnen we het niet noemen. En finisht hij derde, HELD! Wij hebben de volgende filmpjes van gistern verzameld.

Inhaalacties van 16e naar 3e plek





Max haalt Rosberg in voor P2





Max redt zijn auto uit de muiur





Max over zijn race (nl)





Interview met Max Verstappen na zijn derde plek in de GP Brazilië





Jos Verstappen over het optreden van Max. En Nikki Lauda neemt zijn pet diep af voor wat de jonge coureur heeft laten zien.





Nikki Lauda over Max Verstappen









14 november 2016 08:52

