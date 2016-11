Maak van elke citrusvrucht een vruchtensap verstuiver



De 'small citrus spritzer' is een geweldige uitvinding. Snij de bovenkant van een citrusvrucht eraf, draai de spritzer erin en je kunt vruchtsap verstuiven. Handig als luchtverfrisser, handspray, of bij het opdienen van gerechten. En hij is bij Bol.com te koop, klik hier.





• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door 50plusser.nl

15 november 2016 10:53

18 keer bekeken.