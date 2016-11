Ongelofelijke opname: een zeeleguaan rent door een slangenkuil en vlucht voor zijn leven, overleeft hij het?



Deze clip is onderdeel van BBC's Planet Earth II. En het is verreweg het spannendste stukje natuurfilm dat ik ooit heb gezien.





Amazing footage: a hatchling sea iguana makes a run for its life to the safety of the shore, but will it escape the runner snakes?



• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door 50plusser.nl

16 november 2016 09:21

26 keer bekeken.