Paus ontvangt boek "omzien naar elkaar: barmhartigheid in Nederland"





Marianne Visser van Klaarwater schenkt paus Franciscus haar boek ''omzien naar elkaar': barmhartigheid in Nederland'', 16 november 2016.

De Haarlemse schrijfster Marianne Visser van Klaarwater schonk op woensdag 16 november nogmaals een boek aan paus Franciscus. Deze keer betrof het haar boek ‘’omzien naar elkaar’’. Eerder schonk ze hem op 23 oktober 2013 haar boek ‘’doorheen het leven doorheen de dood’’, Samen met 2000 Nederlands pelgrims nam Marianne van 14 tot 20 november 2016 deel aan een bedevaart naar Rome als slot van het Heilig Jaar van Barmhartigheid.





Marianne Visser van Klaarwater schenkt haar boek 'doorheen het leven,doorheen de dood'aan paus Franciscus I, 23 okotober 2013





Nederlandse dag

“Op advies van het Bisdom Haarlem-Amsterdam diende ik een verzoek in om het boek aan de paus aan te bieden tijdens de Nederlandse dag op 15 november in Rome. Helaas voor mij koos de Bisschoppenconferentie niet voor mijn boek maar voor het boek “”Herbergzaam Nederland. De praktijk in de Nederlandse kerkprovincie”. Dit geeft een overzicht van de inzet op veel plaatsen in Nederland ten behoeve van vluchtelingen en vreemden.”



Omzien naar elkaar

Nu het formeel niet lukte, besloot Marianne het informeel aan te pakken door deel te nemen aan de bedevaart naar Rome. En dat lukte wel. De paus luisterde geïnteresseerd naar haar verhaal over project en boek ‘’omzien naar elkaar’’. Bij het wegrijden riep Marianne luid ‘’hoera’’, wat door de paus spontaan werd beantwoord.



Het boek ‘’omzien naar elkaar: barmhartigheid in Nederland’’ bevat:

● 17 Bijbelteksten over Barmhartigheid.

● 17 door deze teksten geïnspireerde iconen van Geert Hüsstege.

● 17 meditaties die een brug slaan tussen iconen en teksten naar de huidige maatschappij en persoonlijk leven. Van vluchtelingenproblematiek, tot massaontslag en van persoonlijk gebed tot afscheid en rouw.

● 17 gebeden met als bron de bundel ‘’zing een nieuw lied’’ van Bouwen aan de Nieuwe Aarde.



Op 23 oktober 2013 schonk Marianne aan paus Franciscus 1 haar boek "doorheen het leven, doorheen de dood" (Soest, Bookscout 2012). Dit gaat over de geestelijke ontwikkeling van haar man tijdens zijn laatste levensmaanden. Door mystieke ervaringen groeide hij in het geloof. Hoewel hij nog maar kort te leven had, werd hij alsnog Rooms Katholiek. Door mystieke ervaringen te plaatsen binnen het kader van religie en wetenschap maakt Marianne deze bespreekbaar.



Geplaatst door MarianVisservanKlaarwater

23 november 2016 07:43

