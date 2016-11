David Brooks over wat het selfie tijdperk met het karakter van mensen doet



David Brooks spreekt over wat het selfie tijdperk met ons als mensheid doet. Word je gedreven door hoe hoog je kunt klimmen of hoe goed je karakter is. Heb je een obsessie voor de beste selfie houding of voor jouw positieve inbreng in de wereld? Mensen worden meer en meer narcistisch. En de voorbeelden in dit filmpje laten een duidelijk verschil zien tussen hoe mensen vroeger en nu over zichzelf denken.





Geplaatst door 50plusser.nl

25 november 2016 14:07

