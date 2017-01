Wil je gelukkig zijn? Leef het moment!



Korte film over mindfulness en hoe belangrijk het is om in het moment te leven. Met als achtergrond de indrukwekkende natuur van de pyreneeën.





• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door 50plusser.nl

18 januari 2017 13:49

49 keer bekeken.