Man brengt nacht door in een glazen kooi tussen etende leeuwen



Dit idee lijkt toch niet zo goed doordacht als het in eerste instantie lijkt. De kooi is veilig maar er is geen rekening gehouden met de kracht van de leeuwen. Het karkas waar de beesten van eten is aan de kooi bevestigd. En als de leeuwen besluiten om hun prooi te verplaatsen trekken ze de kooi met zich mee. Het levert een tenenkrommende situatie op.





Geplaatst door 50plusser.nl

19 januari 2017 10:52

40 keer bekeken.