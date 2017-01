Timeless Beauty: Romeinse lofzang met sensuele naaktfoto’s van Marc Lagrange



Campagnebeeld Timeless Beauty: Ella-June Henrard met het hoofd van Venus

Timeless Bauty. Wat zou de wereld zijn zonder vrouw? Menig man raakt opgewonden bij het zien van een mooie dame. Zo was dat in de tijd van de Romeinen, is het nu en zal het in de toekomst zijn. Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren slaat de brug tussen toen en nu door teksten uit de Romeinse literatuur te plaatsen naast sensuele naaktfoto’s van Marc Lagrange (1957-2015). Deze lofzang aan de vrouw is te zien tot en met 30 juni 2017.



Timeless Beauty

Timeless Beauty gaat in op de vraag: wat maakt een vrouw mooi? Zo onthult de expositie schoonheidsgeheimen uit de Romeinse tijd. En wat maakt een vrouw aantrekkelijk? Dat is niet alleen het uiterlijk.

Daarover zei Lagrange: “Vrouwen met karakter inspireren mij het meest. Ze moeten in zichzelf geloven en denken: zij is goed, maar ik ben beter. Zo komen ze helemaal los en ontstaat er chemie. Dan zit het altijd goed.” (bron: expoboek Timeless Beauty, te koop in de museumwinkel voor 25 euro).



Venus, godin van de liefde

In de openingsfoto omarmt de actrice Ella-June Henrard het hoofd van Venus, godin van de liefde. Of toont ze een jongere versie van zichzelf? Niets is zo vergankelijk als schoonheid. Wat blijft is het streven van de vrouw om zo mooi mogelijk te blijven. En daarvoor haalt ze alles uit de kast.

Of is zo zo sterk dat ze gewoon zichzelf blijft? Ook zonder Botox, anti-rimpel crème en make-up. Wat doet het schoonheidsideaal met de vrouw? Ook daarover gaat Timeless Beauty.

Zoals Igor Philtjens (gedeputeerde Toerisme, Cultuur en Erfgoed) zegt: “In onze maatschappij hechten we veel belang aan uiterlijke schoonheid. Het nastreven van dit schoonheidsideaal brengt veel mensen in verwarring. De expositie stimuleert de bezoekers om hierover na te denken.”



Timeless Beauty toont veranderend schoonheidsideaal.

Het schoonheidsideaal verschilde duidelijk van het huidige.

• De Romeinse vrouw had geen grote borsten maar juist kleine. “Ik ben bang voor vrouwen met grote borsten. Geef mij maar aan een jong meisje, dan kan mijn linnen genieten van sneeuwwitte borstjes” (uit: een beha spreekt van Marcus Valerius Martialis, 40 na Chr- 104 na Chr.)

• De Romeinse vrouw had bredere heupen. Slanke vrouwen werden gezien als ongezond en dus niet geschikt om kinderen voort te brengen. Dat vereiste een gezond lichaam.

• Wel diende de buik strak te zijn. “Die strakgespannen buik onder haar stijf omsnoerde borsten, die heupen, wat een heupen. Ik zag niets dat mij niet ontroerde en trok haar heel zacht tegen mijn eigen naaktheid aan.” (Publius Ovidio Nasus, 45 v.Chr – 17 na Chr.)



Sensueel naakt zonder pornografisch te zijn

Timeless Beauty toont sensueel naakt zonder pornografisch te zijn. Stijlvol bracht Langrange mooie vrouwen in beeld. Vooral actrices en danseressen met charisma genoten zijn voorkeur. Met hen bouwde hij een speciale band op.

De expositie toont zowel geraffineerde foto’s in sepia als zwart-wit van lichamen die gebeeldhouwd lijken te zijn, Andere zijn intrigerende blikvangers in kleur. De begeleidende teksten brengen je in een andere tijdsfeer. Ze brengen je in de ban van het verre verleden.



Timeless Beauty toont het vrouwelijk lichaam in al zijn facetten.

• Ogen. De ideale Romeinse schone had grote fonkelende ogen met lange wimpers en wenkbrauwen. “Haar ogen die bliksemen onder de wenkbrauwen. De netten en strikken van mijn begeerte.” (Dioscorides, 3e eeuw v.Chr).

• Gelaat. Het gezicht was bleek met rozerode wangen. “Niet met woorden behekst mijn meisje mij, maar zij betovert mij met haar gezicht, en haar tere armen en blonde haren” (Albius Tibullus, 50 v.Chr – 19 n.Chr).

• Tanden. Haar tanden waren hagelwit.

• Haardracht. Ze droeg een volle haardos. Voor haar man was het haar van zijn echtgenote een statussymbool. Hoe meer tijd ze aan haar kapsel besteedde, des te minder hoefde ze te werken dankzij zijn goede verdiensten.

Wist je dat Timeless Beauty ook heel geschikt is voor kinderen? Althans, voor zover stijlvol naakt hen niet afschrikt. Voor 8 – 12 jarigen is er behalve een audiotour met de hoogtepunten ook een workshop.



Kijk voor meer informatie op de website van Timeless Beauty.

Trouwens, in Tongeren vind je een van de oudste en grootste archeologische en religieuze sites van de Lage Landen. Meer hierover lees je in ‘’Tongeren, trots op haar religieuze kerkschatten.’’



Timeless Beauty



Timeless Beauty; workshop voor kinderen

Artikel links

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.





Geplaatst door MarianVisservanKlaarwater

24 januari 2017 10:54

62 keer bekeken.