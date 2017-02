Trump krijgt de volle laag van Schwarzenegger



Na een ongelofelijk arrogante opmerking over de dalende kijkcijfers van The Apprentice. De show waar Schwarzenegger de vorige presentator Trump vervangt. Krijgt Trump er via Twitter van Scharzenegger van langs. Bizar dat een president zich zo uitlaat.





Geplaatst door 50plusser.nl

03 februari 2017 14:59

