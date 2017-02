Bijzondere familiefoto met ruim 500 leden



In China is een bijzondere familiefoto gemaakt: meer dan 500 familieleden poseerden voor ‘de ultieme familiefoto’.



Chinees Nieuwjaar

De foto werd volgens

De familie Ren is volgens hem tot 851 jaar terug te herleiden.



Zeven generaties

Dorpsoudsten begonnen onlangs met het updaten van de stamboom van de Ren-familie. Ze wisten ten minste 2.000 nakomelingen, verspreid over zeven generaties, op te sporen. Meer dan 500 mensen uit Beijing, Shanghai, Xinjiang en Taiwan kwamen voor de foto bij elkaar.





Geplaatst door Redactie

10 februari 2017 13:51

