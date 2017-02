Noordbrabants Museum wint Global Fine Art Award 2016







Noordbrabants Museum won samen met Museo Nacional del Prado op zaterdag 11 februari in New York City de Global Fine Art Award 2016. Zij kreeg deze toegekend in de categorie ‘Best Renaissance, Baroque, Old Masters, Dynasties – solo artist’. Dankzij de tentoonstelling Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie.





Expositie Jeroen Bosch, Noord Brabants Museum, foto Marc Bolsius

Noordbrabants Museum won als eerste Nederlandse museum deze prijs. Directeur Charles de Mooij nam deze prestigieuze prijs in ontvangst samen met Ad ’s-Gravesande, intendant van de stichting Jheronimus Bosch 500.





Brabants Museum en Museo Nacional del Prado

De expositie over Jeroen Bosch kreeg een vervolg in Museo del Prado in Madrid. Samen wonnen beide musea ook de Youniversal publieksprijs



Directeur Noord Brabants Museum uitermate trots

Charles de Mooij: “Wij zijn uitermate trots op deze buitengewoon prestigieuze erkenning. Graag feliciteren we ook onze collega’s van het Museo Nacional del Prado. We werkten nauw samen bij de totstandkoming van deze veelbesproken tentoonstelling.

Ik kan ook niet genoeg herhalen dat het succes van de tentoonstelling een gezamenlijke inspanning is geweest van tal van partners: uiteraard de manifestatie Jheronimus Bosch 500, maar ook onze sponsoren en de honderden medewerkers en vrijwilligers die bij de tentoonstelling en de manifestatie betrokken waren.”



Jheronimus Bosch 500

De afgelopen tijd sleepten zowel de manifestatie als de tentoonstelling diverse (inter)nationale prijzen in de wacht.Zoals:

• beste publieksevenement van het jaar

•de Apollo Award voor Tentoonstelling van het Jaar.

•Global Fine Art Award; deze op 11 februari gewonnen prijs is de kers op de taart.

Ad 's Gravezande van stichting Jheronius Bosch 500 zegt hierover: "The Global Fine Art Award is een soort Oscaruitreiking in de kunstwereld. Met de prijs laat de Bosch-tentoonstelling grote museale spelers wereldwijd achter zich. Heel bijzonder en genoeg redenen dus om trots te zijn.”







Global Fine Art Awards (GFAA)



Global Fine Art Awards bepaalt jaarlijks wereldwijd de best samengestelde kunst- en designtentoonstellingen en installaties. Een vakjury, bestaande uit vooraanstaande kunstprofessionals, beoordeelt in totaal meer dan 200 musea en 2.000 tentoonstellingen.

Op 6 oktober 2016 maakte de organisatie de 78 genomineerden bekend, waaronder exposities van vele vooraanstaande musea over de hele wereld, onder wie zelfs:

• The Jewish Museum en het Metropolitan Museum of Art in New York;

• Tate Britain en Tate Modern in Londen;

•het Grand Palais en het Château de Versailles in Frankrijk;

•het Rijksmuseum in Amsterdam;

•het State Hermitage en de Moscow Kremlin Museums in Rusland.

Op 25 oktober werd bekend dat Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie de finale had bereikt (33 finalisten, 3 per categorie).



Wst je dat in totaal 421.700 mensen de overzichtstentoonstelling in ’s-Hertogenbosch bezochten? De Britse krant The Guardian omschreef de expositie in het Noord Brabants Museum als ‘een van de belangrijkste tentoonstellingen van de eeuw’.

Kijk voor komende exposities in het Noord Brabants Museum op hun website.



Artikel links Info over Global Fine Art Awards Koning Willem Alexander opende expositie in het Noord Brabants Museum Fantasiefiguren Jeroen Bosch op de st Jan Het Noord Brabants Museum

