Trump liegt constant en vertelt onwaarheden. De redactie van John Oliver heeft uitgezocht wat zijn bronnen zijn



Dit is echt shocking! Donald Trump tweet vaak 15 minuten nadat hij iets op tv heeft gezien zonder de feiten van dit nieuws te checken. Sterker nog, hij herhaalt verzonnen feiten van bijvoorbeeld nepnieuws giganten als Fox News en Breitbart News. Doordat de president dit nepnieuws verspreidt geloven miljoenen volgers het ook. Die op hun beurt hun zorgen via de media uiten met presidentiele uitspraken als bron. Als Trump vervolgens met zijn leugens wordt geconfronteerd, reageert hij vaak met de onderbouwing dat miljoenen mensen het ook geloven. Want 'it's all over the news'. Niet begrijpend dat hij dat nieuws zelf heeft gecreëerd. Het ergste van dit alles is dat er wetgeving op basis van false veronderstellingen wordt gemaakt. John Oliver legt dit allemaal haarfijn uit.





• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door 50plusser.nl

13 februari 2017 09:36

23 keer bekeken.