T Veluws Zandsculpturenfestijn 2017 toont mooie plekjes van Nederland

"Erop uit in eigen land" is dit jaar het thema van het Veluws Zandsculpturenfestijn. Van 14 april tot en met 28 oktober toont het prachtige gebouwen, streken en bekende attracties in Nederland.



Herkenbare situaties

Diret al bij binnenkomst zie je allerlei herkenbare situaties. Want weggaan doe je niet zo maar. Eerst ga je van alles organiseren. Maken we er een dagje van of gaan we langer weg? Waar gaan we naar toe? Laat je je oudste zoon of dochter voor het eerst alleen thuis? Hoe gaan we om met het weer in eigen land? Gaan de fietsen mee? En… waar laten we de hond en wat gaat er allemaal mee in de koffer of vouwwagen? Dat alles zie je uitgebeeld in het zand.



Bloemenpracht

Binnen zie je in een gezellig straatje achter verschillende etalages de mooiste zandsculpturen. Van daaruit loop je zo de Veluwse bossen in. Zie hoe de Veluwe groots is nagebootst. De natuur is van buiten naar binnen gebracht, inclusief dieren, geluiden en zandsculpturen.

Daarna rust je even uit in het sfeervolle restaurant. Vervolgens ga je naar buiten. Daar beland je in een door Rob Verlinden gemaakte bloemenzee. Alle zandsculpturen komen daardoor nog beter tot z’n recht.

Op het terras schenken ze een kop koffie. Om alles van bovenaf te bekijken rijdt er een monorail (leuk voor jong én oud). Zo zie je nog meer details en ervaar je hoe bijzonder alle werken samen zijn. Maar… dat is nog niet alles.



Sfeervol verlicht

In een aparte ruimte staan tien bekende gebouwen compleet uit zand uitgebeeld. Het is er schemerig, maar de gebouwen zijn stuk voor stuk verlicht. Achter ramen zie je lichtjes branden. Eenmaal buiten, kun je je weg vervolgen.

Begin bij een provincie en maak je ronde door Nederland. Alles is heel herkenbaar. Weet je even niet welk gebouw wordt uitgebeeld? Geen probleem, want bij ieder kunstwerk staat een duidelijke uitleg.

Ook kun je onderweg nog even gaan zitten en kijken naar de film ‘the making of’. Want… hoe komt een zandsculptuur nu eigenlijk tot stand? Verder vind je, in één van de andere overdekte ruimtes, nog eens 40 zandsculpturen die stuk voor een gezelschapsspel uitbeelden. Want ook spelletjes spelen doen we tijdens de vakantie maar al te graag. Weet jij ze allemaal te raden (als je in deze ruimte loopt, ga je vanzelf meedoen), dan maak je bovendien kans op mooie prijzen. Veel kijk- en puzzelplezier!



Naar het Rijksmuseum

Binnen kun je naast zandsculpturen ook echte schilderijen bewonderen. Zo heeft ’t Veluws Zandsculpturen een ruimte ingericht waar je schilderijen ziet van de Friese kunstschilder Wiebe van der Zee. Hij staat vooral bekend om zijn aquarellen van koeien en andere boerderijdieren. Want... ook koeien zijn oer-Hollands!

In een andere expositieruimte waan je je in het Rijksmuseum. Hier hangt dan ook de Nachtwacht op ware grootte (maar liefst 4,37 meter bij 3,63 meter). Ook zie je andere schilderijen van meesters. Kunstschilder Jacob Tuijn uit Emmen heeft alle schilderijen tot in detail nageschilderd.



Ga voor een high tea en doe inspiratie op

Tenslotte doe je tuinideeën op dankzij de mooiste tuindecoraties en beelden. In het nostalgische showroomdorp bij de Beeldentuin serveren mensen met een verstandelijke beperking een heerlijke lunch of high tea. Uiteraard voor eigen rekeningl In het nostalgische woonwinkeldorp van ruim 1300 vierkante meter verdeeld over twee verdiepingen vind je alles voor in huis.



Prijs & openingstijden

’t Veluws Zandsculpturenfestijn vindt plaats van 14 april tot en met 28 oktober 2017 in de Beeldentuin in Garderen. Het is maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 tot 17.30 uur. Zaterdag is het geopend van 10.00 tot 17.00 uur (zondag is het gesloten). De toegangsprijzen bedragen:

- 0 t/m 5 jaar: gratis

- 6 t/m 12 jaar: € 4,50

- 13 jaar en ouder: € 9,50

Meer informatie over ’t Veluws Zandsculpturenfestijn is te vinden op auto kunt u gratis parkeren en het gehele park is rolstoelvriendelijk).



