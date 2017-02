Vervolg ‘Love Actually’ in de maak





Screenshot YouTube

Goed nieuws voor de fans: de romantische kaskraker ‘Love Actually’ krijgt na veertien jaar een kort vervolg. Binnenkort kunnen we in een tien minuten durende film zien hoe het met 't liefdesleven van de personages gaat.



Originele cast

In het vervolg is bijna de gehele originele cast te zien, waaronder Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson, Andrew Lincoln en Rowan Atkinson. De korte film is opnieuw geschreven en geregisseerd door Richard Curtis voor ‘Red Nose Day’ van het Britse goede doel Comic Relief. “Ik had nooit durven te dromen dat ik een vervolg zou schrijven voor ‘Love Actually’. Maar ik dacht dat het wel leuk zou zijn om in tien minuten nog eens te tonen hoe het met iedereen gaat”, aldus Richard Curtis.





BBC One zendt het vervolg van Love Actually op vrijdag 24 maart uit.





Geplaatst door Redactie

16 februari 2017 14:32

5 keer bekeken.