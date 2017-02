Mark Rutte over Marieke Elsinga: ‘Behoorlijk leeftijdsverschil, maar ik zie er nog geweldig uit’



Minister-president Mark Rutte heeft gereageerd op de geruchten die RTL Late Night presentatrice Marieke Elsinga eerder de wereld in hielp. In een interview in Linda vertelde ze hoe het zou zijn als ze samen een kind hebben. Sindsdien speculeert men over een liefdesrelatie tussen de twee.





Geweldige vrouw

Op een vraag van



‘Voor elkaar gemaakt’

Om de opmerking ‘Jullie lijken voor elkaar gemaakt’ moet hij hard lachen: “Het is wel een behoorlijk leeftijdsverschil maar ik zie er natuurlijk nog geweldig uit voor mijn vijftigste, dus wie weet!”





Bron: Op een vraag van WNL of het nog wat gaat worden antwoordt Mark Rutte: “Dat moeten we afwachten! Ik geloof niet dat dat onmiddellijk het effect zal zijn, maar ik vond het ontzettend leuk om met haar dit te doen. Het is een geweldige vrouw. Echt een topper.”Om de opmerking ‘Jullie lijken voor elkaar gemaakt’ moet hij hard lachen: “Het is wel een behoorlijk leeftijdsverschil maar ik zie er natuurlijk nog geweldig uit voor mijn vijftigste, dus wie weet!”Bron: WNL



• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door Redactie

17 februari 2017 15:00

35 keer bekeken.