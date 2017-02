'Nederland niet voorbereid op aanval biologische materialen'







Nederland is niet in voldoende mate voorbereid op een terroristische aanval met biologische middelen. Er bestaat in internationale organisaties zoals de VN, NAVO en in landen als de VS, België, en Oostenrijk overeenstemming dat de kansen van een dergelijke aanval wel aan het toenemen zijn.





Onderzoek ontwikkelingen biologische dreigingen

Dit is een van de conclusies van een nieuw onderzoek van HCSS naar de ontwikkelingen van biologische dreigingen als onderdeel van het bredere terrein van Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN) wapens.



Risico

Naast de moedwillige verspreiding van levensbedreigende infectieziekten, zoals Anthrax, Pokken en Botulisme in specifieke openbare ruimtes, kunnen terroristen ook zichzelf infecteren en doorreizende mensen in hun omgeving besmetten. In Nederland wordt het risico nu nog onwaarschijnlijk geacht, maar met mogelijke hoge impact in het geval een dergelijke aanval toch plaatsvindt. Ook het mogelijke gebruik door staten in conflictgebieden neemt toe hoewel de effectieve en stabiele inzet van biologische middelen op deze grootschaligere schaal moeilijker is.



Aandacht voor biologische middelen

Nederland staat een breed CBRN beleid voor en heeft hier in het verleden flink op geïnvesteerd. Hierdoor is de crisisorganisatie wel op peil. De aandacht voor de biologische middelen is echter achtergebleven en investeringen in specifieke kennis alsmede in detectie van infectieziekten en bescherming van hulpverleners zijn slechts een fractie geweest van de overige CBRN aspecten.





Geplaatst door Redactie

20 februari 2017 15:55

10 keer bekeken.