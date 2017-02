M&M-sorteermachine van Nederlandse student gaat viraal



Deze geniale uitvinding van student Willem Pennings kan snoepjes als M&M's en Skittles op kleur sorteren. Het filmpje over het apparaat is inmiddels een internethit.





Snelste ter wereld

Willem studeert Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en begon in mei 2016 met de ontwikkeling van de snoepjessorteermachine. In december was hij klaar. Het apparaat is niet de eerste ter wereld, maar wel de snelste. Een zak van 300 gram is binnen 2 tot 3 minuten op kleur gesorteerd.



Aanpassingen

Het is nog niet bekend of de machine ook daadwerkelijk op de markt komt. Dan zijn er wel wat aanpassingen nodig om het apparaat gebruiksvriendelijker te maken. "Maar het zou natuurlijk wel tof zijn", vertelt Willem aan





Geplaatst door Redactie

22 februari 2017 15:43

