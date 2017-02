Internethit: deze dochter lijkt wel héél veel op haar moeder!



Deze 25-jarige vrouw en haar moeder in jonge jaren lijken als twee druppels water op elkaar.



Wie is wie

De dochter deelde eerder een foto van zichzelf en een oud kiekje van haar moeder op Reddit. Voor de gelegenheid heeft ze dezelfde soort trui aan en kijkt ze op dezelfde manier met een rode bril op de camera in. Sinds de Facebookpagina Unilad de foto deelde, gaat de bizarre gelijkenis viraal.





Geplaatst door Redactie

23 februari 2017 14:46

