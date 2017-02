Het genie Leonardo da Vinci centraal in Beurs van Berlage



Van 27 januari tot en met 20 juni 2017 strijkt de reizende tentoonstelling Leonardo da Vinci – Artist– Inventor – Genius neer in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De uitgebreide overzichtstentoonstelling laat zien dat Leonardo da Vinci veel meer was dan de schilder van de Mona Lisa. Hij opende in de vijftiende eeuw zijn geest en was in zijn denken en doen zijn tijd vele honderden jaren vooruit.



Leonardo da Vinci (1452-1519) staat te boek als de meest ruimdenkende en briljante wetenschapper, kunstenaar en uitvinder ooit. Bijna vijfhonderd jaar na zijn dood, is de belangstelling voor zijn werk onverminderd groot.





Recente vondst

De recente vondst van een originele pentekening (geschatte waarde €15 miljoen)

in Parijs en de koop van een privécollectie door de Poolse overheid met daarin Da Vinci’s Dame met Hermelijn (1490) waren wereldwijd voorpaginanieuws.

Da Vinci werd geboren net buiten Florence, nabij Vinci, waar hij onder beeldhouwer en schilder Verrocchio studeerde. “Een verstandig leerling vermeerdert de bekwaamheid van zijn leermeester”, zo stelde Da Vinci en vanuit Milaan vervolgde hij zijn eigen pad met gerenommeerde meesterwerken als





Het Laatste Avondmaal

Het Laatste Avondmaal en ’s werelds meest beroemde portret La Giaconda, beter bekend als de Mona

Lisa. Het is in die werken waarin Da Vinci zijn meesterlijke techniek en vooruitstrevendheid bij

uitstek toont. Niet alleen Da Vinci’s kunstwerken, maar ook zijn uitvindingen spreken nog altijd tot de verbeelding. De expositie Leonardo da Vinci – Artist – Inventor – Genius bevat naast reproducties van Da Vinci’s meest beroemde kunstwerken, maar liefst zestig uit hout gereconstrueerde uitvindingen.





Zestig uit hout gesneden uitvindingen

Deze zestig uit hout gesneden uitvindingen zijn door Italiaanse vakmannen

minutieus in elkaar gezet, op basis van Da Vinci’s originele tekeningen. Een groot deel hiervan kan je als bezoeker aanraken en bedienen, De letterlijke tastbaarheid van het getoonde werk maakt de denkwereld van het genie inzichtelijk.

Ook schetst het een helder beeld van hoe ver Da Vinci zijn

tijd vooruit was. Je wordt als bezoeker meegenomen langs de mythes en legendes rond zijn leven.

Zo voel je aan den lijve hoe Da Vinci’s erfenis ook nu nog inspireert, uitdaagt. DEr gaat als het ware een luikje in je hoofd open om creativiteit toe te laten. Äls geest en hand niet samengaan, ontstaat er geen kunst” sprak Leonardo de Vinci



Praktische informatie

Tentoonstelling: Leonardo da Vinci – Artist – Inventor – Genius

Periode: 27 januari – 20 juni 2017

Locatie: Beurs van Berlage, Damrak 243, 1012 ZJ Amsterdam

Dagelijks geopend van 11:00 tot 19:00 uur, kassa sluit om 18:15 uur.

Prijzen Kassa: Online:

Volwassenen: € 14,50 € 11,50

Museumkaart: € 10,50 € 9,50

CJP: € 10,50 € 9,50

Kinderen (6 tot 16 jaar): € 6,50 € 5,50

Familie: € 35,00 € 30,00

Groepen (10 tot 50 tickets): € 10,- € 9,00

Bankgiroloterij VIP € 9.20

Tickets zijn ook verkrijgbaar als trein en toegang in de Spoordeelwinkel in maart.



