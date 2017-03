Special Guests JESUS CHRIST SUPERSTAR - THE GRAND FINAL







Yvonne Elliman en Barry Dennen schitteren naast Ted Neeley tijdens THE GRAND FINAL van Jesus Christ Superstar op 5, 6 en 7 mei in de Rotterdam Ahoy. Dat maakte TEC Entertainment op 2 maart bekend. De twee sterren zijn vanaf het allereerste begin met Jesus Christ Superstar verbonden.





EERSTE SPECIAL



IN ROTTERDAM AHOY



Andrew Lloyd Webber en Tim Rice vroegen in 1970 aan Yvonne Elliman als Barry Dennen mee te doen met het conceptalbum van Jesus Christ Superstar. Yvonne speelde de rol van Maria Magdalena. Barry Dennen vertolkte de rol van de Romeinse perfect Pontius Pilatus. Ook tijdens de wereldpremière in het Mark Hellinger Theater op Broadway op 12 oktober 1971 speelden zij deze rollen, gevolgd door de filmversie die in 1973 in première ging.



Twee legendarische filmsterren



Marc Muller, CEO van TEC Entertainment, is bijzonder vereerd met de komst van deze twee legendarische filmsterren. “Yvonne Elliman en Barry Dennen zijn vanaf het allereerste begin onlosmakelijk verbonden met het grote, wereldwijde succes van Jesus Christ Superstar.

Dat zij naar de Rotterdam Ahoy willen komen voor THE GRAND FINAL van Jesus Christ Superstar is buitengewoon. Zij zullen voor een prachtige finale zorgen van deze legendarisch rockopera.

Naast deze twee sterren, die te zien zullen zijn in de finale van de voorstelling, zullen we een bijzonder eerbetoon brengen aan de onvergetelijke Carl Anderson, die in de film de rol van Judas speelde, maar helaas in 2004 is overleden.”



Yvonne Eliman



Yvonne Elliman verheugt zich enorm op de komst naar Nederland. “Toen ik in 1970 door Andrew Lloyd Webber en Tim Rice gevraagd werd voor het conceptalbum van Jesus Christ Superstar, heb ik mij nooit gerealiseerd dat ik bijna vijfitg jaar later nog steeds verbonden zou zijn met deze rockopera. Om opnieuw straks in THE GRAND FINAL op het toneel te mogen staan met mijn vrienden Ted Neeley en Barry Dennen is voor mij een grote eer, waar ik mij ontzettend op verheug.”



Barry Dennen

Voor Barry Dennen kwam de vraag om naar de Rotterdam Ahoy te komen volkomen onverwacht. ”Het is een grote eer om hiervoor gevraagd te worden. Drie jaar geleden stond ik samen met Yvonne naast Ted Neeley in de Arena di Verona en ik dacht dat het de laatste keer zou zijn dat ik met mijn vrienden het toneel zou delen. Ted Neeley vertelde mij over het bijzondere Nederlandse publiek en ik verheug me op de kennismaking met alle fans.”



Spectaculaire afsluiting

THE GRAND FINAL is de spectaculaire afsluiting van de succesvolle tournee van Jesus Christ Superstar op 5, 6 en 7 mei 2017 in de Rotterdam Ahoy met een uitgebreide cast die wordt begeleid door een 32 man sterk orkest. Een unieke, laatste kans om de legendarische Ted Neeley, 45 jaar na het uitkomen van de film Jesus Christ Superstar, te zien schitteren in de rol van zijn leven.



