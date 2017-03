Nederlandse Reisopera presenteert mooi jaarprogramma 2016/2017





La Traviata

De Nederlandse Reisopera presenteerde op 4 maart in Enschede haar plannen voor het seizoen 2016/2017. Op het programma staan drie grote producties: La traviata, Siroe, re di Persia en Der fliegende Holländer. Tijdens het Zomerfestival Classique in Den Haag laat ze het publiek twee maal genieten van de succesvolle ‘pocketversie’ van La bohème. Op zaterdag 9 december organiseren Reisopera en Theater Carré - wegens groot succes in 2015 en 2016 - de derde editie van de Meezing Messiah in Carré.





Siroe

La traviata

Het seizoen 17/18 opent met een nieuwe productie van Verdi’s La traviata, in een regie van Floris Visser. Visser maakte in 2015 de met de Opera Van Het Jaar Award bekroonde Orphée et Eurydice bij de Reisopera. De muzikale leiding is in handen van de 23-jarige Venezolaans-Amerikaanse dirigent Ilych Rivas. De Nederlandse Reisopera werkt bij deze productie samen met koor Consensus Vocalis en het Orkest van het Oosten.

In de cast o.a. Urška Arlič Gololičič (Violetta Valéry), Jesus Garcia (Alfredo Germont), Anthony Michaels-Moore (Giorgio Germont).

La traviata is van 30 september - 18 november 2017 te zien in de theaters.



Siroe, re di Persia

In januari 2018 gaat de Nederlandse Reisopera op tournee met de barokopera Siroe, re di Persia van Johann Adolph Hasse. Deze coproductie is een eerste samenwerking tussen de Nederlandse Reisopera en het Oldenburgisches Staatstheater.

De regie is in handen van Jakob Peters-Messer. Hij gaf in 2013 het met een Opera Van Het Jaar Award beloonde Wagnerepos Tristan und Isolde gestalte. De dirigent bij deze productie is de Griekse George Petrou en in de begeleiding wordt voorzien door het Orkest van het Oosten.

In de cast o.a. Nicholas Tamagna (Siroe), Myrsini Margariti (Laodice) en Rachel Kelly (Medarse).

Siroe, re di Persia is van 26 januari - 24 februari 2018 te zien in de theaters.



Der fliegende Holländer

De Nederlandse Reisopera sluit het seizoen2016/2017 af met Richard Wagners Der Fliegende Holländer. Voor de regie tekent de Britse regisseur/componist Paul Carr. Dirigent Benjamin Levy keert voor deze productie terug bij de Nederlandse Reisopera, in 2015 had hij de muzikale leiding bij De Parelvissers. We werken bij deze productie samen met koor Consensus Vocalis en het Noord Nederlandse Orkest.

In de cast o.a. Darren Jeffery (Der Holländer), Tiina-Majia Koskela (Senta), en York Felix Speer (Daland).

Der fliegende Holländer is van 20 april - 9 juni 2018 te zien in de theaters.



Overige activiteiten

•Op 23 en 24 juni voert de Nederlandse Reisopera hun ‘pocketversie’ van La bohème uit in het Festival Classique, in het Kurhaus in Scheveningen.

•De eerste twee edities van de MeezingMessiah in Carré in 2015 en 2016 waren een groot succes; reden genoeg voor de Reisopera en Koninklijk Theater Carré om ook dit jaar een meezing-versie van G.F. Händels oratorium te organiseren. De derde MeezingMessiah in Carré vindt plaats op zaterdag 9 december en de kaartverkoop start in mei via www.carre.nl.

• In de zomer van 2017 geeft de Nederlandse Reisopera acte de présence op o.a. de Uitmarkt Amsterdam, in de serie concerten van het Openluchttheater Vondelpark en tijdens de IJsseltheaterfietstocht en Kunst in het Volkspark (Enschede).

• De Nederlandse Reisopera organiseert ook Operalunches. Dat deden ze tot nu toe alleen in Enschede, maar dat gaan ze nu ook doen in Leeuwarden.

• De Opera Aperitieven in Zutphen zijn zo succesvol dat ze voortaan alsdouble bill (twee per avond) georganiseerd worden.



Wist je dat?

der Fliegende Hollander

