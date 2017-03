Het Noordbrabants Museum komt met grootste jaren 80 terugblik ooit





Doe Maar

Wie herinnert zich nog de jaren 80? De val van de muur, het mobieltje, Doe maar en nog veel meer deden de wereld veranderen. Over deze veel bewogen jaren komt het Noord Brabants Museum in 's Hertogenbosch met een overzichtsexpositie. Te zien vanaf 3 juni t/m 15 oktober 2017 onder de titel Doemdenkers en positivo's.



Rubikubussen

Doemdenkers en positivo's te zien. Niet eerder was er in Nederland een grote tentoonstelling te zien over dit bewogen decennium.





Boeiend voor jong en oud

Het Noord Brabants Museum neem de jaren '80 breed onder de loep. Met thema’s die uiteenlopen van politiek en innovaties tot muziek en sport. Dat maakt deze tentoonstelling tot een feest der herkenning voor iedere tiener opgegroeid in de jaren '80 en diens ouders.

Een aantal objecten kan je vergelijken met nu. Zoals de mobiele telefoon. Dat maakt de tentoonstelling ook aantrekkelijk voor de huidige generatie tieners. Iedereen is welkom bij de publieksopening op zaterdag 3 juni.



Feest der herkenning

Van de inhuldiging van koningin Beatrix tot de val van de Berlijnse Muur, van Doe Maar tot Fame en van de Discman tot de Game Boy. Bezoekers kunnen het allemaal herbeleven in de tentoonstelling De jaren 80. Doemdenkers en positivo’s. Het is een nieuwe cultuurhistorische expositie voor jong en oud in Het Noordbrabants Museum in navolging op de succesvolle tentoonstellingen De Gruyter, Knus - gewoon de jaren 50, Wauw - de jaren zeventig en Gezin XXL. Aan de hand van voor elke Nederlander herkenbare hoogte- en dieptepunten herbeleeft de bezoeker alle jaren uit dit decennium.



Bewogen jaren



De 80’s waren bewogen jaren en inspireerden taalvernieuwers Van Kooten en De Bie tot termen als doemdenkers en positivo’s. Objecten, foto’s en audio- en videofragmenten rondom de thema’s politiek en maatschappij, innovatie, sport, milieu en gezondheid, mode en muziek, film en tv brengen de jaren 80 opnieuw tot leven.



Pronkstukken



Pronkstukken in de tentoonstelling zijn onder andere, de schaatsen en olympische gouden medailles van Yvonne van Gennip en het ruimtevaartpak van Wubbo Okkels.

Het publiek ziet daarnaast ook een model van een Trabant met een stukje Berlijnse muur, Doe Maar fan attributen, een originele Rubiks kubus, maar ook een journaalitem over de Elfstedentocht met W.A. van Buren en een anti-aids poster.



Foute objecten

De vormgeving met onder andere de bekende felle kleuren en ingerichte tienerkamer en een kamer met ‘foute’ objecten uit de jaren 80 plaatsen de jongeren van toen bijna letterlijk terug in de tijd.

En al is de wereld niet meer hetzelfde sinds de jaren 80, de tentoonstelling laat zien dat we dit bepalende tijdperk ook niet helemaal achter ons hebben gelaten. Jaren 80 feesten zijn onverminderd populair, popidool Justin Bieber heeft Michael Jackson als inspiratiebron, Loesje posters worden verspreid via social media en in Mexico wordt weer een Muur opgebouwd.



Interactieve elementen

In deze tentoonstelling zijn diverse interactieve elementen aanwezig. Kinderen en hun ouders kunnen opdrachten volbrengen met bijvoorbeeld de bekende toren van Pisa uit Ron’s Honeymoonquiz, een silent disco met jaren 80 hits en een Achterwerk in de Kast-filmpje maken.

Ook worden tijdens de looptijd van deze tentoonstelling, waarin de zomervakantie valt, diverse kinderworkshops en flankerende activiteiten voor het hele gezin georganiseerd.

Op zaterdag 3 juni is iedereen tussen 11.00 uur en 17.00 uur welkom op de publieksopening voor jong en oud. Het programma varieert van een DJ die alleen jaren 80 muziek draait en een kapper die de grootste kuiven maakt tot een Loesje schrijfworkshop.





Trabant met stukje muur

Geplaatst door MarianVisservanKlaarwater

07 maart 2017 15:35

