Humor, kind verstoort het weerbericht



Hadden we deze week al kinderen die tijdens een BBC interview in beeld kwamen. Nu wordt een weerman tijdens de uitzendeing door dit jongetje verrast. Misschien een idee on kinderen een week lang uitzendingen van bekende programma's te laten verzorgen.





• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door 50plusser.nl

14 maart 2017 13:22

8 keer bekeken.