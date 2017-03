André Rieu komt met wereldwijde Cinema-producties n.a.v. 30jarig jubileum







Dit jaar vieren we de 30e verjaardag van André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest. Het Concert op het Vrijthof wordt daarom grootser dan ooit. Samen met zoon Pierre Rieu and Caspar nam van André Rieu het initiatief tot een wereldwijde cinemaproducties onder de naam Piece of Magic Entertainment.



30 jaar Andre Rieu en Johan Strauss Orkest

In 1987 stichtte Andre Rieu het Johann Strauss Orchestra, als het grootste partuculiere orkest ter wereld. Elk jaar maken ze een wereldtournooi met spectaculaire voorstellingen. Het publiek is slechts in aantal en grootte vergelijkbaar met dat van grote pop-en rockbands. In totaal genieten jaarlijks 600.000 mensen elk jaar van zijn concerten. Wereldwijd zijn er meer dan 40 miljoen albums verkocht. Sinds 2008 prijken de concerten van Andre Rieu wereldwijd in de top 25.



Piece of Magic Entertainment

In juli 2017 volgt de lancering van Piece of Magic Entertainment, een initiatief van André Rieu, Pierre Rieu and Caspar Nadaud. Pierre Rieu, zorgt als president van Piece of Magic Entertainment voor de dagelijkse gang van zaken. Caspar Nadaud is als voormalig directeur van Pathé Live aangewezen als CEO. De aftrap vormt een serie concertavonden met Andre Rieu getiteld ‘André in Cinemas ‘







Marktleider van Event Cinema producties

De initiatiefnemers verwachten dat Piece of Magic Entertainment zal uitgroeien tot werelds marktleider van Event Cinema productie en distributie. Caspar beschikt als CEO over een enorme ervaring. Hij zorgde voor de verkoop en distributie voor 200 Cinema voorstellingen in 70 landen. Ook werkte hij samen met het Royal Opera House in London, the Metropolitan Opera in New York, the Bolshoi Ballet in Moscow. Ook was hij verantwoordelijk voor het concert Where We Are, wereldwijd de grootste cinemavoorstelling ooit.



André Rieu’s 2017 Maastricht Concert series zullen te zien zijn op zaterdag 22 juli en zondag 30juli in Groot Brittannië, Europa en zaterdag 29 juli en zondag 30 juli in Australië & Nieuw Zeeland. Later deze maand volgt de verkoop voor de bioscoopvoorstellingen.











Artikel links Andre Rieu in cinema Andre Rieu brengt ode aa James Last. concert Vrijthof

• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door MarianVisservanKlaarwater

15 maart 2017 13:15

31 keer bekeken.