Tijdens de pauze van een NBA basketbalwedstrijd kun je in beeld van de kisscam komen. Het is dan de bedoeling dat je als je een stelletje bent elkaar een kus geeft. Op 1:18 komen er twee geliefden in beeld. De manlijke helft wil absoluut niet kussen. Zij denkt het er het hare van en kust de eerste de beste willekeurige man die naast haar zit.





16 maart 2017 16:22

