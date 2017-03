Zo ben je alleen op safari en zo zit je naast een cheetah in de auto



Bij vertrek zal deze passagier wel hebben gedacht dat het gezelliger was geweest als er meer mensen in de auto zouden zitten. Dit is waarschijnlijk zijn geluk geweest want deze cheetah vindt de lege stoelen er nogal uitnodigend uitzien.





Geplaatst door 50plusser.nl

17 maart 2017 10:05

