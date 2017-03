AU!!! Een onfortuinlijke fan krijgt deze homerun in zijn kruis.



Hopelijk houdt hij hier geen blijvende schade aan over en kan hij er over een tijdje om lachen.





• Reageren • Doorsturen • Afdrukken • Waarschuwen • Artikel schrijven

Dit artikel doorsturen Stuur dit artikel door naar anderen door middel van een e-mail.

Om dit artikel door te sturen moet u ingelogd zijn.



Geplaatst door 50plusser.nl

17 maart 2017 10:24

20 keer bekeken.