Het twitter gedrag van Donald Trump is erger dan gedacht, bekijk deze grafiek!



NBC News heeft uitgevonden dat alle tweets die in de eerste 50 dagen van het presidentschap van Donald Trump op 2 verschillende telefoons zijn verzonden. De iPhone wordt duidelijk door zijn staf gebruikt. Terwijl 'The Donald' zelf een Android toestel gebruikt. Waarom dit belangrijk is? Omdat duidelijk wordt dat alle presidentiële uitlatingen niet door de president zelf geschreven zijn. Wat overblijft zijn alle tweets die leugens-, ongefundeerde persoonlijke aanvallen- en complottheorieën bevatten.









Geplaatst door 50plusser.nl

20 maart 2017 09:25

