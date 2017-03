Zondag met Lubach: de lange arm van Turkije



Nederland heeft ruzie met Turkije. De laatste tijd gaan veel Turken in Nederland de straat op, niet vanwege voetbal maar om te demonstreren. Arjen legt aan de hand van vijf vingers uit waar die lange arm van Erdogan uit bestaat en hoe die zo lang is geworden. De voetbalwedstijd met alternatief commentaar waarmee Turken beinvloed kunnen worden is geniaal, hier is de link naar het filmpje zodat je deze ook een dikke like kunt geven.





Geplaatst door 50plusser.nl

20 maart 2017 09:48

