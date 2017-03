Experiment: wie deelt eerder zijn eten met je? Een zwerver of gemiddeld persoon op straat.



Dit experiment is ontroerend. Eerst proberen de makers van dit filmpje om aan mensen bij een pizzaria een punt pizza te bietsen. Want, ze hebben zo'n honger en zeggen dat ook eerlijk. Niemand geeft hen ook maar iets en 1 persoon is zelfs heel erg onbeschoft. Dan geven ze een dakloze man een hele pizza en proberen ze hetzelfde bij hem. Kijk wat er gebeurt!





20 maart 2017 09:55

